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بينهم عراقيون .. تركيا تعتقل 19 شخصا بتهمة الانتماء لداعش

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-22T12:47:45+0000
بينهم عراقيون .. تركيا تعتقل 19 شخصا بتهمة الانتماء لداعش

أوقفت القوات الأمنية التركية 19 شخصا على صلة بتنظيم "داعش"، في عدد من ولايات البلاد.

وذكرت وكالة "الاناضول" التركية الرسمية ان وحدات مكافحة الإرهاب التركية، داهمت 13 منزلا بشكل متزامن، وأوقفت 4 سوريين و10 عراقيين بشبهة الانتماء إلى "داعش" وذلك في ولاية صامصون بشمال البلاد.

وصادرت القوات الأمنية في العملية أجهزة رقمية ووحدات تخزين معلومات متعلقة بالمشتبهين.

كما أوقفت السلطات الأمنية التركية، 5 مشتبهين بانخراطهم في أنشطة ضمن صفوف "داعش"، اثنان منهم اعتقلا في ولاية قهرمان مرعش، واثنان آخران في مرسين، وواحد في غازي عنتاب، وذلك بعد حصولها على معلومات تتعلق بتورطهم في أعمال ضمن صفوف "داعش".

وأشارت قيادة الدرك التركية في بيان لها، أن بعض المشتبهين شاركوا في تهريب عناصر من "داعش" إلى أوروبا.

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