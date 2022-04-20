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الأمم المتحدة: أكثر من 5 ملايين شخص غادروا أوكرانيا خلال شهرين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-20T14:21:24+0000
الأمم المتحدة: أكثر من 5 ملايين شخص غادروا أوكرانيا خلال شهرين

شفق نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن عدد اللاجئين الذين غادروا الأراضي الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي ولغاية الآن تجاوز الخمسة ملايين شخص.

ووفقا للبيانات المنشورة على بوابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد غادر أوكرانيا خلال فترة شهرين تقريباً خمسة ملايين و31 ألفاً و306 أشخاص، منهم أكثر من 2.8 مليون لاجئ توجهوا إلى بولندا، وأكثر من 757 ألفاً إلى رومانيا، ونحو 550 ألفاً إلى روسيا، وأكثر من 471 ألفاً إلى المجر.

وبالإضافة إلى ذلك غادر ما يقرب من 427 ألف شخص إلى مولدوفا، ونحو 343 ألف شخص إلى سلوفاكيا، وأكثر من 23 ألفاً إلى بيلاروسيا.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، وابتداءً من 25 آذار/ مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من القدرة القتالية لأوكرانيا.

أما الهدف الرئيسي للعملية، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، فهو تحرير إقليم دونباس.

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