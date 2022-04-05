الأمم المتحدة: أكثر من 11 مليون شخص غادروا منازلهم في أوكرانيا

شفق نيوز/ كشفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 11 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك.

وذكرت المنظمة في أول تقييم كامل لها منذ ثلاثة أسابيع، أن أكثر من 7.1 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا حتى الأول من نيسان/ أبريل، بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين آخرين فروا إلى الخارج.

وقالت إن أكثر من 2.9 مليون آخرين يفكرون بجدية في "مغادرة مكان إقامتهم المعتاد بسبب الحرب".

ويمثل هذا العدد زيادة عن حصيلة المنظمة الدولية للهجرة في منتصف شهر آذار/ مارس الماضي والتي بلغت أكثر من 9.7 مليون نازح داخليا في أوكرانيا ولاجئ إلى الخارج.