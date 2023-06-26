الأمم المتحدة قلقة من "ازدهار" تجارة الكوكايين وانتشار الميثامفيتامين

شفق نيوز/ أعربت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، عن قلقها من تزايد الإقبال على تجارة وتعاطي الكوكايين في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن تهريب عقار الميثامفيتامين المخدر يتوسع خارج أسواقه المعروفة ومن بينها أفغانستان حيث يُنتج هذا العقار حاليا.

وذكرت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن المخدرات في العالم، أن زراعة نبتة الكوكا وإجمالي إنتاج الكوكايين سجلا ارتفاعات قياسية في عام 2021، وهو آخر عام توفرت فيه البيانات، بحسب وكالة "رويترز".

وبينت أن عدد متعاطي الكوكايين حول العالم، والذي يقدر بنحو 22 مليونا في العام نفسه، ينمو باطراد.

وأضافت "يشهد العالم حاليا زيادة في كل من العرض والطلب على الكوكايين، وهو أمر محسوس الآن في شتى أنحاء العالم، ومن المرجح أن يشجع على فتح أسواق جديدة خارج الأسواق التقليدية".

وأكدت المنظمة الأممية "على الرغم من أن سوق الكوكايين العالمية ما تزال تتركز في الأمريكيتين وفي غرب أوروبا ووسطها (مع انتشار كبير جدا أيضا في أستراليا)، يبدو من الناحية النسبية أن أسرع نمو يحدث في أسواق نامية بأفريقيا وآسيا وجنوب شرق أوروبا".

وجاء في التقرير أنه على الرغم من أن 90% من الميثامفيتامين المضبوط في جميع أنحاء العالم كان في منطقتي شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية، تشير البيانات إلى أن عمليات التهريب زادت في أماكن أخرى مثل الشرق الأوسط وغرب أفريقيا.