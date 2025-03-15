الأمم المتحدة قلقة من ارتفاع التعصب ضد المسلمين

شفق نيوز/ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تصاعد التعصب ضد المسلمين، مشيراً إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والكرامة، وذلك في رسالة مصورة عشية اليوم العالمي لمكافحة "كراهية الإسلام".

وقال غوتيريش، دون الإشارة إلى دول أو حكومات بعينها، إن هناك ارتفاعًا مقلقًا في التعصب ضد المسلمين، يتجلى في التنميط العنصري والسياسات التمييزية، وصولًا إلى العنف المباشر ضد الأفراد وأماكن العبادة.

وشدد الأمين العام على ضرورة أن تتخذ المنصات الإلكترونية إجراءات للحد من خطاب الكراهية والمضايقات، داعياً الجميع إلى التصدي للتعصب وكراهية الأجانب والتمييز.

وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت هيئات حقوقية إلى تسجيل مستويات قياسية من حوادث وخطابات الكراهية ضد المسلمين في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند، رغم تأكيد حكومات هذه الدول التزامها بمكافحة التمييز بجميع أشكاله.

كما لاحظت منظمات حقوقية دولية، إلى جانب الأمم المتحدة، تصاعدًا في كراهية الإسلام والتحيز ضد العرب ومعاداة السامية، منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة عقب هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية جنوب البلاد في 7 أكتوبر 2023.