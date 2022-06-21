سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأمم المتحدة: عدد الأطفال المتسربين من التعليم تضاعف 3 مرات عالمياً

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-21T17:53:33+0000
الأمم المتحدة: عدد الأطفال المتسربين من التعليم تضاعف 3 مرات عالمياً

شفق نيوز/ كشفت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، عن تضاعف عدد الأطفال الذين يجبرون على ترك المدرسة أو توقف تعليمهم في بلدان النزاعات والأزمات بواقع ثلاثة أضعاف.

وذكر تقرير جديد لصندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" التابع للأمم المتحدة أن عدد المتسربين من المدارس ارتفع إلى 222 مليون طفل خلال ست سنوات، وهو ما يشكل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بـ75 مليون طفل كانوا في هذا الوضع عام 2016، بحسب وكالة فرانس برس.

ووصفت مديرة الصندوق ياسمين شريف، هذه الأرقام بأنها "صادمة ومخزية"، وقالت إن "222 مليون حلم، تتحطم من جراء تعذر الحصول على التعليم".

وأعربت شريف عن "قلق بالغ" إزاء الأوضاع في أفغانستان حيث منعت الفتيات من التعليم الثانوي منذ استعادت طالبان السيطرة على البلد في آب/ أغسطس الماضي، مضيفة "من المهم جدا أن يرفع العالم الصوت الآن".

وخلص التقرير إلى أن 84% من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس يعيشون في مناطق تشهد أزمات مستدامة، بما في ذلك في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا واليمن.

ويفتقر 78,2 مليون طفل تماما للتعليم من جراء النزاعات والأحوال الطارئة، وتقدر نسبة الفتيات ضمن أولئك بـ54%، فيما 17% من ذوي الإعاقة.

وهناك نحو 120 مليون طفل آخرين يعيشون في مناطق عرضة للأزمات، وهم يرتادون المدارس لكنهم لا يكتسبون المهارات الأساسية في القراءة والرياضيات.

related

الأمم المتحدة بحاجة إلى أكثر من 40 مليار دولار لمواجهة الوباء وتغير المناخ والمجاعة

Date: 2021-12-02 08:23:32
الأمم المتحدة بحاجة إلى أكثر من 40 مليار دولار لمواجهة الوباء وتغير المناخ والمجاعة

الأمم المتحدة تحذر من نزوح مليوني بسبب القتال في سوريا

Date: 2019-06-10 16:34:45
الأمم المتحدة تحذر من نزوح مليوني بسبب القتال في سوريا

غوتيريش المصدوم يخاطب البشرية بعد تجاوز وفيات كورونا حاجز المليون

Date: 2020-09-29 05:46:49
غوتيريش المصدوم يخاطب البشرية بعد تجاوز وفيات كورونا حاجز المليون

الأمم المتحدة: طالبان تنفذ إعدامات تعسفية وانتهاكات لحقوق الإنسان والمرأة

Date: 2021-08-24 17:46:06
الأمم المتحدة: طالبان تنفذ إعدامات تعسفية وانتهاكات لحقوق الإنسان والمرأة

تطويق مبنى الأمم المتحدة في نيويورك بسبب شخص مسلح

Date: 2021-12-02 17:03:11
تطويق مبنى الأمم المتحدة في نيويورك بسبب شخص مسلح

أول تقرير مستقل عن مقتل خاشقجي يحمل مفاجأة من العيار الثقيل

Date: 2019-06-19 13:55:10
أول تقرير مستقل عن مقتل خاشقجي يحمل مفاجأة من العيار الثقيل

اختطاف خمسة من موظفي الأمم المتحدة جنوبي اليمن

Date: 2022-02-12 20:28:20
اختطاف خمسة من موظفي الأمم المتحدة جنوبي اليمن

الأمم المتحدة تسحب ملايين الدولارات لدرء المجاعة في 7 دول

Date: 2020-11-18 06:47:30
الأمم المتحدة تسحب ملايين الدولارات لدرء المجاعة في 7 دول