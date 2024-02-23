الأمم المتحدة تؤكد على وجوب وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

شفق نيوز/ أكد خبراء في الأمم المتحدة، يوم الجمعة، على وجوب إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وذكر تقرير للخبراء أن "الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة عليها التزامات بمنع صادرات الأسلحة إذا كانت تعلم أنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم دولية"، بحسب وسائل إعلام.

وأضاف التقرير: "المسؤولون الضالعون في صادرات الأسلحة لإسرائيل ربما يتعرضون للمساءلة الجنائية للمساعدة والتحريض على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية".