الأمم المتحدة تُخرج إيران من هيئة حقوق المرأة

شفق نيوز/ صوتت الأمم المتحدة بـ"الموافقة على إخراج إيران من هيئة حقوق المرأة بسبب قمع طهران للاحتجاجات التي تتقدمها نساء".

وصوت 29 عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تأييدا لطرد الجمهورية الإسلامية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. وصوتت ثماني دول بالرفض فيما امتنعت 16 عن التصويت. كانت تكفي غالبية بسيطة لتبني القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة.

وانطلقت بداية من منتصف أيلول الماضي احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم"، بينما أكّدت الشرطة الإيرانية أن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه.