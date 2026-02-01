الأمم المتحدة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك"

شفق نيوز- نيويورك

حذّر الأمين العام لـالأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من خطر "انهيار مالي وشيك" قد تواجهه المنظمة، في حال واصلت الدول الأعضاء تأخير دفع مساهماتها المالية.

وقال غوتيريش إن المنظمة "تنتظرها كارثة وشيكة إذا ما استمر تأخير سداد الالتزامات المالية"، مشيراً إلى أن الديون المستحقة على الدول الأعضاء لصالح الأمم المتحدة بلغت بالفعل 1.6 مليار دولار، مؤكداً أن "الأزمة تتعمق، والوضع يتطور في اتجاه غير مواتٍ".

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أجنبية بأن المشاكل بدأت عندما أعلنت الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة، انسحابها من الدورة الـ31 للأمم المتحدة.