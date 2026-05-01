الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان

شفق نيوز- نيويورك

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تمديد بعثة حفظ السلام في جنوب السودان لمدة عام واحد مع تقليص حجمها.

ويمدد القرار الذي أُقر بأغلبية 13 صوتاً وامتناع روسيا والصين عن التصويت، مهمة البعثة حتى 30 نيسان/ أبريل 2027، إلا أن حجم البعثة التي نشرت عام 2011 عندما نال جنوب السودان استقلاله، سيُقلَّص وسيبلغ الحد الأقصى لقوات حفظ السلام بموجب القرار 12500 جندي بعدما كان 17 ألفاً، بالإضافة إلى حوالى 2100 شرطي.

وأثار خفض عدد قوات حفظ السلام غضب الصين وروسيا وباكستان والدول الإفريقية الثلاث الموجودة حالياً في المجلس وهي الصومال وليبيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، كان لدى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حوالى 9 آلاف جندي على الأرض في نهاية آذار/ مارس، بعدما كان نحو 14 ألفاً قبل عام.

بدوره، قال السفير الصيني سون لي: "لقد أثر تقليص عدد القوات على مهمة البعثة في حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية"، مضيفاً أنه بدلاً من ذلك يجب تحسين وتعزيز البعثة مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة في البلاد.

من جانبها، قالت نائبة السفير الروسي آنا إيفستيغنيفا، إن بعثة حفظ السلام يجب أن يكون لديها "مستوى كاف من الموارد" لتكون "مستعدة لأي سيناريوهات".

وتشهد السودان حالياً تصاعداً في القتال بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير وفصائل مسلحة معارضة موالية لنائبه السابق رياك مشار.