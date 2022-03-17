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الأمم المتحدة تكشف عن عمليات اتجار بالبشر واستغلال جنسي في أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-17T12:49:44+0000
الأمم المتحدة تكشف عن عمليات اتجار بالبشر واستغلال جنسي في أوكرانيا

شفق نيوز/ أعربت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، عن قلقها من خطر الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في أوكرانيا والمنطقة، مع استمرار ارتفاع عدد الفارين من الحرب.

وقال مدير عام المنظمة أنطونيو فيتورينو في بيان "تظهر تقارير المنظمة الدولية للهجرة أن الأشخاص الفارين من أوكرانيا ينتمون في الغالب إلى أسر يعيلها فرد واحد، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، وبعضهم غير مصحوبين بذويهم، ورعايا الدول الثالثة".

وأشار إلى تلقي المنظمة إبلاغات عن حالات عنف جنسي، ومن بين أفراد وعدوا بتوفير وسائل للتنقل أو عرضوا الخدمات، كانت هناك مؤشرات على استغلال محتمل.

ودعا أفراد المجتمع الذين يقدّمون المساعدة في النقل والإقامة للاجئين الأوكرانيين القيام بذلك بالتنسيق مع وكالات الحماية المحلية، وتسهيل التسجيل ومشاركة تفاصيل الاتصال، وطرق التنقل ومواقع الإقامة لتمكين الإشراف والحماية المناسبين.

وأضاف فيتورينو "يمكن أن تكون هذه المجموعات معرّضة بشكل خاص لخطر الإتجار لأنها تغادر منازلها بشكل غير متوقع، وقد تتعرض شبكاتها العائلية المعتادة وأمنها المالي إلى اضطراب خطير".

وأكد أن المنظمة تتعاون مع الوكالات الحدودية والشركاء الحكوميين لتنفيذ آليات منع الإتجار بالبشر، مثل نشر وإدراج رسائل الحماية، وتوفير معلومات تم التحقق منها وآمنة، وزيادة الوعي لتمكين اللاجئين ورعايا البلدان الثالثة من اتخاذ قرارات مستنيرة واليقظة إزاء المخاطر.

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