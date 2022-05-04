الأمم المتحدة تكشف عن تورط الجنود الروس بعمليات اغتصاب لرجال وفتيان أوكرانيين

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الأربعاء، بأن الأمم المتحدة أكدت تعرض رجالاً وفتياناً أوكرانيين للاغتصاب من قبل جنود روس.

ونقلت وسائل الإعلام عن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في الحرب، براميلا باتين، قولها خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، إنها تلقت "تقارير لم يتم التحقق منها بعد حول حالات العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في أوكرانيا".

وأشارت إلى أنه قد يكون من الصعب على الناجين الرجال بشكل خاص الإبلاغ عن جريمة اغتصاب.

وأضافت "من الصعب على النساء والفتيات الإبلاغ عن الاغتصاب بسبب وصمة العار وأسباب أخرى، وغالبا ما يكون أصعب أكثر على الرجال والفتيان الإبلاغ عن تعرضهم للاغتصاب، لذلك يتعين علينا توفير مساحة آمنة لجميع الضحايا للإبلاغ عن حالات العنف الجنسي".

واعتبرت باتين أن الحالات التي تلقت تقارير عنها حتى الآن قد تكون مجرد "رأس جبل جليدي" للكثير من الحالات الأخرى التي لم يتم الكشف عنها بعد.

وكانت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا قد اتهمت روسيا باستخدام الاغتصاب كأسلوب حرب، مضيفة أن المزاعم تتضمن اغتصاب نساء ورجال وأطفال وامرأة عجوز.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الاغتصاب استراتيجية روسية متعمدة في الحرب، قالت في مؤتمر صحفي "أنا متأكدة في الواقع أنها استراتيجية".

وأضافت "هذا بالطبع لترويع المجتمع المدني، لفعل كل شيء لإجبار أوكرانيا على الاستسلام".