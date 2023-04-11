الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى والمصابين المدنيين في أوكرانيا

شفق نيوز/ كشف مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الثلاثاء، عن العدد المؤكد للقتلى والمصابين المدنيين في الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرا إلى مخاوف من وجود عدة آلاف من القتلى الذين لم يتم التحقق منهم.

وقال المكتب في بيان، إنه سجل مقتل 8490 شخصاً وإصابة 14 ألفاً و244 آخرين، في الفترة من بداية الغزو في 24 شباط/ فبراير 2022 إلى التاسع من نيسان/ أبريل 2023.

ولطالما وصفت المفوضية أرقامها بأنها مجرد "قمة جبل الجليد"، بسبب قيود على وصولها إلى مناطق القتال.

وسُجلت غالبية الوفيات في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، وتتعرض لهجوم من القوات الروسية بما في ذلك 3927 قتيلا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تشهدان قتالا عنيفا.

وتابع المكتب "تعتقد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير؛ نظرا لتأخر ورود المعلومات من بعض المواقع التي تشهد قتالا محتدما، وما تزال العديد من التقارير بحاجة إلى تأكيد".

وكثفت القوات الروسية هجومها في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حيث تتعرض العديد من المدن والبلدات لقصف عنيف.

وتوصلت هيئة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة، الشهر الماضي، إلى أن القوات الروسية نفذت هجمات "عشوائية وغير متناسبة" على أوكرانيا. وتنفي روسيا استهداف المدنيين أو ارتكاب فظائع.