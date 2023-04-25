الأمم المتحدة تقدم مقترحاً لتمديد اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

شفق نيوز / قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، "طريقا" اقترح اتّباعه من أجل إتاحة تمديد الاتّفاق الخاصّ بصادرات الحبوب الأوكرانيّة.

وذكر المكتب الإعلامي لغوتيريش، في بيان بعد اجتماع مع وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف، أن "الأمين العام سلّم لافروف رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، تُحدّد خطوط طريق يجب اتّباعه، كمقترح لأجل تحسين وإطالة وتوسيع الاتّفاق الذي سمح منذ تموز الماضي بتصدير الحبوب الأوكرانيّة عبر البحر الأسود رغم الصراع".

وفي يوليو/تموز 2022، وقّعت كييف وموسكو برعاية تركيا والأمم المتحدة مبادرة حبوب البحر الأسود التي خفّفت أزمة الغذاء العالمية الناتجة من الحرب في أوكرانيا، عبر السماح بتصدير ما يقرب من 25 مليون طنّ من الذرة والقمح وحبوب أخرى.

ووفق بنودها، كان مقرّرا أن تمدّد الاتفاقية تلقائيا للفترة نفسها (120 يوما) ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بنيّته "إنهاءها أو تعديلها".

وفي منتصف أبريل/نيسان الجاري، هددت موسكو مجددا بتعليق مشاركتها في اتفاقية مبادرة البحر الأسود المقرر أن ينتهي سريانها 18 مايو/أيار إذا لم تتم تلبية مطالبها.