الأمم المتحدة تعين رئيساً جديداً لفريق التحقيق بجرائم داعش في العراق

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الألماني كريستيان ريتشر، مستشارا خاصا ورئيسا لفريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأنشأت الأمم المتحدة فريقا خاصا عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2379 (الصادر في2017)، لدعم الجهود المحلية لمحاسبة "داعش" من خلال جمع وحفظ وتخزين الأدلة التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها التنظيم الإرهابي في العراق.

وأوضح حق، أن "ريتشر سيخلف كريم أسد أحمد خان (من المملكة المتحدة)، الذي شغل هذا المنصب من يوليو (تموز) 2018 حتى استقالته، اعتبارًا من 15 يونيو (حزيران) الماضي".

وترأس ريتشر، وحدة جرائم الحرب المسؤولة عن مقاضاة الأفراد في ألمانيا فيما يتعلق بالجرائم الدولية، التي قد تكون ارتكبت في أماكن أخرى، بينها العراق وسوريا، بما في ذلك تهم الإبادة الجماعية المرتكبة ضد المجتمع الإيزيدي بالعراق عام 2014.

وكانت بغداد أعلنت أواخر 2017، الانتصار على "داعش" باستعادة الأراضي التي اجتاحها صيف 2014 وتُقدر بثلث مساحة البلاد، لكن التنظيم ما زال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة من العراق، ويشن هجمات دموية من حين إلى آخر.