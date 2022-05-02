سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأمم المتحدة تعلن مقتل أكثر من 3000 مدني في أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-02T16:50:50+0000
الأمم المتحدة تعلن مقتل أكثر من 3000 مدني في أوكرانيا

شفق نيوز / أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، عن مقتل أكثر من ثلاثة الاف مدني حتى الان في أوكرانيا، جراء الحرب الروسية هناك.

وذكر المكتب، في بيان له، أن "عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير بلغ 3153 قتيلاً حتى الآن، بزيادة تبلغ 254 قتيلاً عن يوم الجمعة الماضي".

بدورها اوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنه "من المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى بكثير"، مشيرة إلى "صعوبات في توثيق هذه الحالات".

ولفتت المفوضية، إلى أن "معظم الضحايا قتلوا بأسلحة متفجرة ما أحدث تأثيراً واسعاً مثل الضربات الصاروخية والضربات الجوية دون أن تنسب المسؤولية لأي طرف".

يأتي ذلك، في أعقاب عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، دخلت يومها الـ68، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين اللتين اعترف بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

related

آلاف الأمريكيين يتطوعون للقتال في أوكرانيا ضد روسيا

Date: 2022-03-10 13:57:42
آلاف الأمريكيين يتطوعون للقتال في أوكرانيا ضد روسيا

أردوغان يعرض على بوتين استضافته وزيلنسكي لإجراء محادثات في تركيا

Date: 2022-03-17 15:17:36
أردوغان يعرض على بوتين استضافته وزيلنسكي لإجراء محادثات في تركيا

بوتين يأمر بانسحاب الجيش الروسي من كييف

Date: 2022-04-06 10:09:05
بوتين يأمر بانسحاب الجيش الروسي من كييف

بلينكن: روسيا تمهد لاستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد أوكرانيا

Date: 2022-03-17 18:48:03
بلينكن: روسيا تمهد لاستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد أوكرانيا

غوتيريش: مجلس الأمن فشل في منع الحرب الروسية الأوكرانية

Date: 2022-04-28 17:58:29
غوتيريش: مجلس الأمن فشل في منع الحرب الروسية الأوكرانية

الأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

Date: 2022-04-07 16:52:25
الأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

الجيش الأوكراني: مقاتلون من حزب الله دخلوا أوكرانيا

Date: 2022-03-18 05:54:51
الجيش الأوكراني: مقاتلون من حزب الله دخلوا أوكرانيا

الصحة العالمية توصي بتدمير الجراثيم عالية الخطورة في أوكرانيا

Date: 2022-03-11 05:55:35
الصحة العالمية توصي بتدمير الجراثيم عالية الخطورة في أوكرانيا