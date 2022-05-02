الأمم المتحدة تعلن مقتل أكثر من 3000 مدني في أوكرانيا

شفق نيوز / أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، عن مقتل أكثر من ثلاثة الاف مدني حتى الان في أوكرانيا، جراء الحرب الروسية هناك.

وذكر المكتب، في بيان له، أن "عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير بلغ 3153 قتيلاً حتى الآن، بزيادة تبلغ 254 قتيلاً عن يوم الجمعة الماضي".

بدورها اوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنه "من المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى بكثير"، مشيرة إلى "صعوبات في توثيق هذه الحالات".

ولفتت المفوضية، إلى أن "معظم الضحايا قتلوا بأسلحة متفجرة ما أحدث تأثيراً واسعاً مثل الضربات الصاروخية والضربات الجوية دون أن تنسب المسؤولية لأي طرف".

يأتي ذلك، في أعقاب عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، دخلت يومها الـ68، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين اللتين اعترف بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.