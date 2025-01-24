الأمم المتحدة تعلق نشاطها في مناطق الحوثيين باليمن

شفق نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، تعليق تحركاتها الرسمية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، أوردته وكالة "رويترز"، إنه "تقرر تعليق جميع التحركات الرسمية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن على خلفية حملة اعتقالات جديدة بحق موظفين أمميين في صنعاء".

وكانت واشنطن، قررت مساء أمس الخميس، إعادة وضع الحوثيين في التصنيف الأكثر تقييداً في قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" والتي تعرف اختصارا بـ(FTO).

وقد أدانت جماعة الحوثي اليمنية، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة ذلك لا يخدم استقرار المنطقة وجهود السلام.