الأمم المتحدة تعلق أعمالها في صعدة اليمنية

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأمم المتحدة، يوم الاثنين، عن تعليق أعمالها في محافظة صعدة اليمنية بعد قيام الحوثيين باحتجاز عدد من موظفيها.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة الدولية أوقفت جميع عملياتها في محافظة صعدة اليمنية بعد احتجاز جماعة الحوثي المزيد من موظفيها، وفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز".

وأضاف "هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يسعى إلى الموازنة بين ضرورة البقاء وتنفيذ المهام وضرورة ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها وأمنهم".

وتابع أن "مثل هذه الضمانات مطلوبة في نهاية المطاف لضمان فعالية جهودنا واستدامتها" وفق تعبيره.