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الأمم المتحدة تعلق على أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية: ليسوا تهديداً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-13T05:59:32+0000
الأمم المتحدة تعلق على أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية: ليسوا تهديداً

شفق نيوز / علقت الأمم المتحدة، يوم السبت، على أزمة المهاجرين وبينهم عراقيون، على الحدود البيلاروسية مع دول الاتحاد الأوروبي، فيما أشارت إلى أنهم مواطنون عزل لا يشكلون تهديداً.

ويأتي ذلك على خلفية خطط بعض الدول إرسال أفراد عسكريين إلى الحدود البولندية البيلاروسية، لكبح تدفق المهاجرين عبر حدودها.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن "من الحق السيادي لكل دولة تحديد كيفية تعاملها مع الوضع على حدودها، لكن أريد أن أقول إنه لا يمكنك تصور مجموعة من الناس، خاصة عندما ترى أنهم ليسوا قوة عسكرية - إنهم مجموعة من الجياع والمتعبين والمحتاجين ... لا ينبغي أن ينظر إليهم على أنهم تهديد ونحن نحث الجميع على عدم النظر إليهم على هذا النحو".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت أمس الجمعة، وقف رحلات الطيران المباشر بين العراق ورسيا البيضاء (بيلاروسيا) وسحب رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد مؤقتا.

وتواصل سفارتا العراق في موسكو ووارشو تنسيق جهود العراق لعودة طوعية للعالقين على حدود بيلاروسيا - بولندا، عبر خط الناقل الوطني.

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