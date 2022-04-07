الأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

شفق نيوز / علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد تصويت 93 عضواً لصالح القرار، مقابل معارضة 24 عضواً، وامتناع 58 آخرين عن التصويت بينهم العراق.

وجاء تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب اتهامات بـ"انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان" على يد القوات الروسية في أوكرانيا.

وبحسب نص المسودة الأممية، فهناك "قلق بالغ إزاء أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المستمرة في أوكرانيا"، جراء العمليات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية التي دخلت أسبوعها السادس، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.