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الأمم المتحدة تعتمد قراراً طارئاً يستنكر "العدوان الروسي" على أوكرانيا وتطالب بوقفه فوراً

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-02T17:00:50+0000
الأمم المتحدة تعتمد قراراً طارئاً يستنكر "العدوان الروسي" على أوكرانيا وتطالب بوقفه فوراً

شفق نيوز/ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، خلال اجتماع طارئ قراراً يستنكر بأشد العبارات ما يصفه بـ"عدوان روسيا" على أوكرانيا.

ووصف قرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "حرب روسيا على أوكرانيا بأنها مخالفة لميثاق الأمم المتحدة".

وطالب القرار روسيا بـ"التوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا وسحب جميع قواتها بشكل فوري وكامل وغير مشروط، اضافة الى مطالبة روسيا بإلغاء قرارها بشأن منطقتي دونيتسك ولوغانسك فورا".

كما طالب قرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"عبور آمن خارج أوكرانيا وتيسير وصول المساعدة الإنسانية".

ورفضت كل من روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وأريتريا وسوريا التصويت على القرار الأممي الذي يستنكر الحرب على أوكرانيا.

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