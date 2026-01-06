الأمم المتحدة تطلب دعماً عاجلاً لتغطية احتياجات 8 ملايين فنزويلي

شفق نيوز- واشنطن

سلطت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، الضوء على الاحتياجات الإنسانية العميقة في فنزويلا مشيرة إلى أن 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات، في ظل أزمة اقتصادية معقدة خلقتها العقوبات الأميركية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، بحسب "أسوشيتد برس"، إن "الموارد المتاحة محدودة، وأن الأمم المتحدة طلبت العام الماضي من الدول الأعضاء 606 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية لفنزويلا، لكنها تلقت حوالي 102 مليون فقط".

وأكد أن "المنظمة تواصل تقديم الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات للفنزويليين، لكنها تحتاج إلى دعم إضافي عاجل".