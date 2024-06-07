الأمم المتحدة تضع إسرائيل بقائمة "العار" إلى جانب داعش والقاعدة

شفق نيوز/ أدرجت منظمة الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تضر بالأطفال في مناطق الصراع، ما يعني وضعها إلى جانب دول ومنظمات من بينها "داعش" و"القاعدة" و"بوكو حرام".

وتضم القائمة السنوية المتعارف عليها في وسائل الإعلام باسم "قائمة العار"، الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل، بقرار المنظمة الأممية رسمياً، الذي تم اتخاذه على أساس الأذى الذي لحق بالأطفال خلال حرب غزة.

من جانبه، علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار، وقال في بيان عبر منصة "إكس": "أدخلت الأمم المتحدة نفسها اليوم إلى القائمة السوداء للتاريخ حين انضمت إلى مناصري حماس".

وأضاف البيان، أن الجيش الإسرائيلي هو "أكثر جيوش العالم أخلاقية"، ولن يغير من ذلك أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة، حسب تعبيره.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن قرار إضافة إسرائيل إلى القائمة العالمية لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال "سيؤثر على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة".