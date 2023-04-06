الأمم المتحدة تصف الوضع بين لبنان وإسرائيل بأنه "خطير للغاية" وتدعو للتهدئة

شفق نيوز/ وصفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، يوم الخميس، الوضع بين لبنان وإسرائيل بأنه "خطير للغاية"، داعية إلى تجنّب التصعيد؛ إثر إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل.

وقالت "يونيفيل" في بيان "الوضع الحالي خطير للغاية. واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، عن رصد 34 صاروخاً تم إطلاقها من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على "تويتر"، أنه تم اعتراض 25 من تلك القذائف، من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 منها داخل الأراضي الإسرائيلية.

وتابع "أما الـ4 صواريخ الأخرى ما يزال تحديد مكانها جاري الفحص".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، الخميس، أنه شن قصفا مدفعيا على جنوب لبنان إثر الهجمات الصاروخية التي انطلقت منه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

يذكر أن الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان، قالت إن المدفعية الإسرائيلية قصفت، الخميس، أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور، بعدما شهدت المنطقة إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا باتجاه إسرائيل.

فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن ثلاثة مصادر أمنية، قولها إن الفصائل الفلسطينية المتمركزة في لبنان، هي من تقف وراء الهجمات الصاروخية نحو إسرائيل، وليس جماعة حزب الله المدعومة من إيران.