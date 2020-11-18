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الأمم المتحدة تسحب ملايين الدولارات لدرء المجاعة في 7 دول

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-18T06:47:30+0000
الأمم المتحدة تسحب ملايين الدولارات لدرء المجاعة في 7 دول

شفق نيوز/ قال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة إنه سيستخدم مبلغ 100 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع للهيئة العالمية لمساعدة سبع دول تسعى لتفادي مجاعة تغذيها الصراعات والتغيير المناخي والتراجع الاقتصادي وجائحة كوفيد-19.

وسيجري إنفاق 30 مليون دولار على اليمن و15 مليونا على أفغانستان وشمال شرق نيجيريا وسيجري تخصيص سبعة ملايين دولار لكل من جنوب السودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية وستة ملايين لبوركينا فاسو. وقال لوكوك إنه جرى تخصيص 20 مليون دولار تحسبا لتدهور الوضع في إثيوبيا.

وأضاف "احتمال أن تكون هناك عودة لعالم تنتشر فيه المجاعات ستكون موجعة للقلب وكريهة في عالم يتوافر فيه طعام يكفي كل شخص ويزيد. المجاعات تؤدي إلى موت مؤلم ومهين".

وقال في بيان إن تأثير المجاعات على "أي بلد مدمر ويستمر لفترة طويلة".

وجرى دفع ما يقرب من 500 مليون دولار في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في عام 2020. وتستخدم الأموال لتمكين الهيئة العالمية من الاستجابة بسرعة للأزمات الإنسانية الجديدة أو لحالات الطوارئ التي تعاني نقصا في الأموال دون أن تضطر لانتظار جمع التبرعات.

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