الأمم المتحدة ترصد استمرار الهجوم على حقوق النساء والتمييز على أساس الجنس

شفق نيوز/ رصدت الأمم المتحدة، يوم الخميس، استمرار تعرض حقوق النساء والفتيات للهجوم، وأن التمييز على أساس الجنس ما زال متأصلاً، بعد ثلاثة عقود من تبنى قادة العالم لمخطط تاريخي لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وخلص التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة، ويركز على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، إلى أن نحو ربع الحكومات حول العالم رصدوا تراجعاً في حقوق المرأة العام الماضي.

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، فيما يتعلق بتعليم الفتيات وإمكانية الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، فإن تقرير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قال إنه تم قتل سيدة أو فتاة كل 10 دقائق على يد شريكها أو فرد من الأسرة، كما ارتفعت حالات العنف الجنسي المتعلقة بالصراع بنسبة 50% منذ العام 2022.

وأشار التقرير، الذي صدر قبل اليوم العالمي للمرأة السبت المقبل، إلى أن 87 دولة فقط قادتها امرأة.

وفي غضون ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان "عالمياً، حقوق المرأة تتعرض للهجوم. بدلاً من تعميم المساواة بين الحقوق، نرى تعميما لكراهية النساء".

وأضاف أنه على العالم أن يقف بحزم تجاه "جعل حقوق الإنسان والمساواة والتمكين حقيقة لجميع النساء والفتيات وللجميع في كل مكان".