الأمم المتحدة ترحب بحوار ترامب وبوتين "الودي"

شفق نيوز- نيويورك

أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يوم السبت، أن المنظمة "أحِطت علماً" بقمة الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، مؤكداً ترحيبها بـ"الحوار البناء بين الدول الأعضاء".

وجاء تصريح دوجاريك عقب محادثات بين الرئيسين، أُجريت ليلة الجمعة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج، واستمرت ساعتين و45 دقيقة.

وحضر الاجتماع من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، فيما مثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس ستيفن ويتكوف.

وقال الرئيس الأميركي ترامب يوم السبت إنه منح الاجتماع مع بوتين "10 من 10" على مقياس من واحد إلى 10، في حين شكر الرئيس الروسي نظيره الأميركي على اللهجة "الودية" للمحادثات، مؤكداً أن روسيا والولايات المتحدة يجب أن "تقلبا الصفحة وتعودا إلى التعاون".