الأمم المتحدة ترحب باستئناف العلاقات السعودية الإيرانية
2023-09-07T10:49:30+00:00
شفق نيوز/ رحبت منظمة الأمم المتحدة، يوم الخميس، بتبادل السفراء بين إيران والسعودية واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، للصحفيين، حول تبادل السفراء بين السعودية وإيران، "نرحب بأي إجراء من جانب الدول لتطبيع العلاقات مع بعضها البعض، وهذه دائما خطوة إيجابية إلى الأمام".
وأول أمس الثلاثاء، وصل السفير الإيراني الجديد علي رضا عنايتي إلى الرياض، كما وصل السفير السعودي الجديد عبدالله العنزي الى طهران للبدء بمهام عملهما.
ومن خلال رفع العلاقات بين "الجمهورية الاسلامية الايرانية" و"المملكة العربية السعودية" إلى مستوى السفراء، استأنفت الدولتان علاقاتهما رسميًا على أعلى مستوى بعد قطيعة نحو سبع سنوات.
المصدر: ارنا