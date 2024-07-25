الأمم المتحدة ترجح ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في إثيوبيا إلى 500 قتيل

شفق نيوز/ رجحت الأمم المتحدة، يوم الخميس، ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في جنوب إثيوبيا إلى 500 قتيل.

وذكرت الأمم المتحدة أن الحصيلة قد ترتفع إلى 500 قتيل، جراء انزلاق التربة في منطقة غوفا جنوبي إثيوبيا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت السلطات المحلية في إثيوبيا أفادت، قبل يومين، بارتفاع حصيلة الكارثة إلى 229 قتيلاً، بينهم 148 رجلاً و81 امرأة بحسب إدارة شؤون الاتصالات في منطقة غوفا، على بعد نحو 450 كيلومتراً عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووقعت الكارثة، بحسب السلطات المحلية، جراء هطول أمطار غزيرة صباح الإثنين الماضي.

وتشيع الانزلاقات الطينية خلال موسم الأمطار في إثيوبيا، الذي يبدأ في تموز/ يوليو، ومن المتوقع أن يستمر حتى منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل.