الأمم المتحدة تدين تحرك روسيا لضم أجزاء من أوكرانيا

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، تحرك روسيا‭ ‬"غير القانوني" لضم أربع مناطق تحتل أجزاء منها في أوكرانيا إلى أراضيها، ودعت جميع الدول إلى عدم الاعتراف بهذه الخطوة مما يعزز العزلة الدبلوماسية الدولية لموسكو منذ غزوها لجارتها.

صوتت 143 دولة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة وعددها 193 لصالح القرار الذي أكد أيضا على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا.

انضمت 4 دول فقط إلى روسيا في التصويت ضد القرار وهي سوريا ونيكاراجوا وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء، وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت منها الصين الشريك الاستراتيجي لروسيا والهند وجنوب إفريقيا وباكستان.