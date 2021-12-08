سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأمم المتحدة تحسم جدل "التطعيم الإجباري" بلقاح كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-08T16:29:36+0000
الأمم المتحدة تحسم جدل "التطعيم الإجباري" بلقاح كورونا

شفق نيوز / حسمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، يوم الأربعاء، جدل التطعيم الإجباري، للمواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية عدم فرضها تحت أي ظرف كان.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن آخر المستجدات الخاصة بالأدوية واللقاحات حول العالم.

وذكرت باشليه: "إذا رفض أي شخص تلقي اللقاحات المرتبط بسياسة تطعيم المواطنين داخل أي دولة، فإنه لا يمكن إجباره على أخذها وإنما استخدام وسائل قانونية أخرى مثل تطبيق الغرامات وفقا لإجراءات قانونية".

وأضافت أن "التطعيم الإجباري يمكن أن يكون في حالة واحدة فقط، وهي عندما تفشل كل وسائل التباعد الاجتماعي والكمامات في تحقيق أهداف المجتمع في مكافحة الوباء".

ولفتت المفوضة الأممية، إلى أن "جائحة كورونا تسببت في مقتل أكثر من 5 ملايين شخص، بينما تسببت في تغيير أنماط الحياة في غالبية دول العالم، منذ ظهورها نهاية عام 2019".

related

أكثر من 300 مليون إنسان تم تطعيمهم بلقاح كورونا

Date: 2021-03-08 06:19:02
أكثر من 300 مليون إنسان تم تطعيمهم بلقاح كورونا

كورونا يهدد البشرية بمجاعة والأمم المتحدة تطلق نداء استغاثة

Date: 2020-12-01 08:18:14
كورونا يهدد البشرية بمجاعة والأمم المتحدة تطلق نداء استغاثة

لقاح كورونا أنقذ أرواح أكثر من ربع مليون شخص في أمريكا وحدها

Date: 2021-07-09 07:36:39
لقاح كورونا أنقذ أرواح أكثر من ربع مليون شخص في أمريكا وحدها

100 دولار مقابل الحصول على اللقاح المضاد لكورونا

Date: 2021-07-28 17:36:54
100 دولار مقابل الحصول على اللقاح المضاد لكورونا

الولايات المتحدة تسمح بإعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا لفئة محددة

Date: 2021-08-13 06:19:37
الولايات المتحدة تسمح بإعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا لفئة محددة

إيران.. 12 دولة طلبت شراء لقاح "كوف إيران بركت" المضاد لكورونا

Date: 2021-06-24 14:26:01
إيران.. 12 دولة طلبت شراء لقاح "كوف إيران بركت" المضاد لكورونا

رغم مرور عام على شفائهم.. آلاف البريطانيين يعانون من أعراض كورونا

Date: 2021-06-06 16:03:44
رغم مرور عام على شفائهم.. آلاف البريطانيين يعانون من أعراض كورونا

أول تأكيد أممي.. عشر دول ستنتج لقاحات كورونا

Date: 2020-09-04 04:50:13
أول تأكيد أممي.. عشر دول ستنتج لقاحات كورونا