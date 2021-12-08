الأمم المتحدة تحسم جدل "التطعيم الإجباري" بلقاح كورونا

شفق نيوز / حسمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، يوم الأربعاء، جدل التطعيم الإجباري، للمواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية عدم فرضها تحت أي ظرف كان.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن آخر المستجدات الخاصة بالأدوية واللقاحات حول العالم.

وذكرت باشليه: "إذا رفض أي شخص تلقي اللقاحات المرتبط بسياسة تطعيم المواطنين داخل أي دولة، فإنه لا يمكن إجباره على أخذها وإنما استخدام وسائل قانونية أخرى مثل تطبيق الغرامات وفقا لإجراءات قانونية".

وأضافت أن "التطعيم الإجباري يمكن أن يكون في حالة واحدة فقط، وهي عندما تفشل كل وسائل التباعد الاجتماعي والكمامات في تحقيق أهداف المجتمع في مكافحة الوباء".

ولفتت المفوضة الأممية، إلى أن "جائحة كورونا تسببت في مقتل أكثر من 5 ملايين شخص، بينما تسببت في تغيير أنماط الحياة في غالبية دول العالم، منذ ظهورها نهاية عام 2019".