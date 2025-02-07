الأمم المتحدة تحذّر: تنامي العنف في الكونغو الديموقراطية بات يهدد المنطقة

شفق نيوز/ حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة، من تنامي أعمال العنف واتساعها في جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى مستوى بات يهدد دول المنطقة.

وقال تورك أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "خطر تصاعد العنف في كل أنحاء المنطقة أعلى من أي وقت مضى، وإذا لم يتم فعل شيء، قد يكون الأسوأ لم يأت بعد، بالنسبة إلى سكان شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن أيضا خارج حدود البلاد"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة استثنائية اليوم الجمعة، للبتّ في تكليف بعثة دولية التحقيق في الفظائع المرتكبة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تصاعدت وتيرة العنف إثر هجوم لحركة "إم23" المدعومة من القوّات الرواندية.

ويقام هذا الاجتماع بناء على طلب من كينشاسا وبدعم من نحو 30 بلداً من البلدان السبعة والأربعين العضو في المجلس، ومنها فرنسا وبلجيكا للنظر في الأزمة التي تعصف بشرق الكونغو الديموقراطية حيث استولت حركة "إم23" على مدينة غوما الأسبوع الماضي وهي تواصل زحفها في المنطقة بمؤزارة قوّات رواندية.

وفي ظلّ نزاع متواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، يتراجع الجيش الكونغولي الذي يعاني من سوء التدريب والفساد، بشكل متواصل في شرق البلد الزاخر بالموارد الطبيعية.

وتسعى الأسرة الدولية وبلدان وسيطة، مثل أنغولا وكينيا، إلى إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة خشية اتّساع رقعة الصراع في المنطقة.