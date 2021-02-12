الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية بسبب الجوع في اليمن

شفق نيوز/ حذرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، من أن ما لا يقل عن 400 ألف طفل يمني دون سن الخامسة قد يموتون جوعا هذا العام، داعية إلى تدخل عاجل لتفادي هذه الكارثة الإنسانية.

وذكرت الوكالات في تقرير مشترك نشرته وكالة رويترز، وتابعته وكالة شفق نيوز، أن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد الناجم عن الحرب ووباء كورونا، سيؤدي إلى زيادة بنسبة 22% في حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في اليمن، مقارنة بعام 2020.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، في بيان مشترك مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، إن هذه الأرقام "صرخة جديدة يطلقها اليمن طلبا للمساعدة، حيث يعني أن كل طفل يعاني من سوء التغذية أيضا أسرة تكافح من أجل البقاء".