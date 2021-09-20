الأمم المتحدة تحذر من حرب باردة جديدة أشد خطورة

شفق نيوز/ حذر الامين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، من اندلاع حرب باردة جديدة بين الصين وامريكا، تعم تداعيات العالم أجمع، داعيا البلدين الى إصلاح علاقتهما المتأزمة.

وقال غوتيريش، في مقابلة مع وكالة الأسوشيتد برس للانباء، ان على الصين والولايات المتحدة إصلاح علاقتهما المتوقفة تماما قبل أن تمتد المشكلات بين الدولتين الكبيرتين المتمتعتين بنفوذ كبير إلى بقية الكوكب.

وتحدث غوتيريش قبيل الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وهو اجتماع يهيمن عليه مرض كوفيد-19 والمخاوف المناخية، والخلافات في أنحاء الكوكب كافة.

واكد انه ينبغي على القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم أن تتعاونا بشأن المناخ وأن تتفاوضا بعزيمة أكبر حول التجارة والتكنولوجيا، حتى في ظل الانقسامات السياسية المستمرة حول حقوق الإنسان والاقتصاد والأمن عبر الإنترنت والسيادة في بحر الصين الجنوبي.

واضاف "للأسف، نعيش اليوم في ظل مواجهات فقط، نحن بحاجة إلى إعادة توطيد علاقة فاعلة بين القوتين"، واصفا ذلك بأنه "ضروري للتعامل مع مشاكل التطعيم ومشاكل تغير المناخ، والعديد من التحديات العالمية الأخرى التي لا يمكن حلها دون علاقات بناءة داخل المجتمع الدولي، وعلى الأخص بين القوى العظمى".

وقبل عامين، حذر غوتيريش قادة العالم من خطر انقسام العالم إلى قسمين، في ظل قيام الولايات المتحدة والصين بإنشاء شبكات اتصالات وعملات وقواعد تجارية ومالية منافسة، وفي ظل "استراتيجياتهما الجيوسياسية والعسكرية الصفرية".

وكرر التحذير نفسه في مقابلته هذه، مضيفا أن وجود استراتيجيتين جيوسياسية وعسكرية في مواجهة سيتسبب في مخاطر تقسم العالم، مشددا على ضرورة إصلاح هذه العلاقة في وقت قريب.

واشار الى انه "ينبغي أن نتجنب حربا باردة مهما كلف الأمر"، معتبرا أن تلك الحرب ستكون مختلفة عن السابقة ويحتمل أن تكون "أشد خطورة وأكثر صعوبة في التعامل معها".

وقامت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي وحلفائه من الكتلة الشرقية من ناحية، والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من ناحية أخرى، بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة وانتهت بانهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.

وشكلت تلك الحرب صراعا بين قوتين عظميين كلتاهما تملك سلاحا نوويا ولها أيديولوجية مضادة، فكانت الشيوعية والحكم الاستبدادي في مواجهة الرأسمالية والديمقراطية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن حربا باردة جديدة ستكون أشد خطورة لأن العداوة السابقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي خلقت حينئذ قواعد واضحة وكان كلا الطرفين مدركا لخطورة الدمار الذي قد تحدثه مواجهة نووية، وخلق ذلك الوعي قنوات خلفية ومنتديات لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة.

أما اليوم، فالأمور أكثر سيولة وتجربة إدارة الأزمة السابقة لم يعد لها وجود، وفق غوتيريش.

وأضاف أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا لإعطاء أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية ما هو إلا جزء صغير من صورة أكبر وأكثر تعقيدا تتمثل في العلاقة الفاشلة بين الصين والولايات المتحدة.

وكانت الاتفاقية التي تم التفاوض عليها سرا قد أغضبت كلا من الصين وفرنسا، بعد أن كانت الأخيرة قد وقعت اتفاقا مع أستراليا قيمته 66 مليار دولار على الأقل لبيع عدد من الغواصات الفرنسية التقليدية التي تعمل بالديزل والكهرباء.