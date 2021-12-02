سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأمم المتحدة بحاجة إلى أكثر من 40 مليار دولار لمواجهة الوباء وتغير المناخ والمجاعة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-02T08:23:32+0000
الأمم المتحدة بحاجة إلى أكثر من 40 مليار دولار لمواجهة الوباء وتغير المناخ والمجاعة

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أنها بحاجة لمبلغ 41 مليار دولار لتلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة حول العالم، في وقت يواصل الوباء تفشيه فيما يدفع التغير المناخي والنزاعات بمزيد من الناس إلى حافة المجاعة.

وقدّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن يكون 274 مليون شخص على مستوى العالم، بحاجة لنوع من المساعدة الضرورية العام القادم، ما يمثل زيادة بنسبة 17 في المئة مقارنة بعام 2021 والذي سجل أرقاما قياسية.

ويعني ذلك أن شخصا من بين 29 سيحتاج لمساعدة في 2022، وهي زيادة بنسبة 250 في المئة منذ 2015 عندما كان شخص من كل 95 بحاجة لمساعدة، حسبما أكد مكتب الأمم المتحدة في تقريره السنوي الذي يعطي لمحة عامة عن الأوضاع الإنسانية.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث للصحفيين إن عدد الأشخاص المحتاجين "لم يبلغ هذا المستوى المرتفع من قبل".

وأضاف بأن توفير المساعدة لهذا العدد الكبير من الناس "ليست مسألة مستدامة، لكن ينبغي أن يستمر"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وجاء في النداء السنوي لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، أن توفير المساعدة لـ183 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا في 63 دولة العام القادم، سيتطلب 41 مليار دولار، مقارنة بـ35 مليار دولار لعام 2021، وما يمثل ضعف ما كان مطلوبا قبل أربع سنوات.

وعرض التقرير صورة قاتمة للاحتياجات المتزايدة الناجمة عن الصراعات وتفاقم عدم الاستقرار في أماكن مثل أفغانستان وإثيوبيا وبورما.

related

الأمم المتحدة ترسل فريقا الى الصين للتحقيق بفيروس كورونا

Date: 2020-06-30 07:46:41
الأمم المتحدة ترسل فريقا الى الصين للتحقيق بفيروس كورونا

فيروس كورونا يلغي "مؤتمر كورونا"

Date: 2020-03-11 14:53:55
فيروس كورونا يلغي "مؤتمر كورونا"

الصحة العالمية تنتظر "بفارغ الصبر" نتائج اختبارات دواء لكورونا سيتسلمه العراق

Date: 2020-06-03 22:55:26
الصحة العالمية تنتظر "بفارغ الصبر" نتائج اختبارات دواء لكورونا سيتسلمه العراق

الجيش الامريكي يسجل أول اصابة بكورونا في صفوف جنوده

Date: 2020-02-26 06:36:22
الجيش الامريكي يسجل أول اصابة بكورونا في صفوف جنوده

مصابون بمرض في خطر بسبب كورونا

Date: 2020-10-21 05:07:43
مصابون بمرض في خطر بسبب كورونا

روسيا .. ظهور سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا

Date: 2021-10-21 09:53:36
روسيا .. ظهور سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا

البحرين تسجل وفاة اول مصاب بكورونا

Date: 2020-03-16 10:32:09
البحرين تسجل وفاة اول مصاب بكورونا

متجاوزة الصين.. إيطاليا تتحول لأكبر "مقبرة كورونا" بالعالم

Date: 2020-03-20 06:51:25
متجاوزة الصين.. إيطاليا تتحول لأكبر "مقبرة كورونا" بالعالم