الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا "يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب"

شفق نيوز/ اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "قد يرقى إلى جرائم حرب".

وجاء في منشور للمفوضية على منصة "إكس" أنه "نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

وفي وقت سابق من اليوم نددت الأمم المتحدة، الأربعاء، بالقصف الاسرائيلي الذي وصفته بـ"الفظيع" والذي استهدف مخيم جباليا في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف قياديا في حماس.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان "هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد"، موضحا "يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك" لوضع حد لهذه الحرب.

وكانت وزارة الداخلية في غزة قد قالت في وقت سابق إن العدد الأوليّ لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا، أمس، يقدَّر بنحو 400 قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال.

وأدت موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية، على مخيم جباليا إلى تسوية مبان سكنية بالأرض، بينما تركت حفرا في الأرض.