الأمم المتحدة: العنف ضد المرأة "حالة طوارئ عالمية"

تظاهرة سابقة للتنديد بالعنف ضد المرأة في باريس (أ ف ب)

شفق نيوز- جنيف

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة، من تزايد التهديدات لحقوق المرأة في أنحاء العالم، واصفاً العنف ضدهن بأنه "حالة طوارئ عالمية".

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، انتقد تورك "الأنظمة الاجتماعية التي تُسكت النساء والفتيات" وتسمح للرجال النافذين بالاعتداء عليهن دون عقاب.

وسلط تورك الضوء على الوضع المتردي في أفغانستان، محذراً من أن "نظام الفصل المفروض على النساء يُذكّر بنظام الفصل العنصري، القائم على النوع الاجتماعي لا على العرق".

كما أشار إلى قضيتين أثارتا صدمة عالمية مؤخراً هما قضية المدان إبستين وقضية الناجية الفرنسية من الاغتصاب جيزيل بيليكو.

وقال تورك إن القضيتين "تُظهران مدى استغلال النساء والفتيات وإساءة معاملتهن" متسائلاً "هل يعتقد أحد أنه لا يوجد الكثير من الرجال مثل دومينيك بيليكو أو جيفري إبستين؟".

وشدد على ضرورة أن تُحقق الدول في جميع الجرائم المفترضة وأن تحمي الناجيات وتضمن العدالة دون خوف أو محاباة.

وعبر تورك عن قلقه البالغ إزاء تزايد الهجمات على النساء اللواتي يظهرن في الإعلام، بما في ذلك عبر الإنترنت. وقال "كل سياسية ألتقي بها تُخبرني أنها تواجه كراهية للنساء وكراهية على الإنترنت".

وأشار إلى أنه في عام 2024 وحده "قُتلت نحو 50 ألف امرأة وفتاة حول العالم... معظمهن على يد أفراد من عائلاتهن". وقال أمام المجلس إن "العنف ضد المرأة، بما في ذلك قتل النساء، يُمثل حالة طوارئ عالمية".