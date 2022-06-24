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الأمم المتحدة: الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران أسرائيلية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-24T10:11:48+0000
الأمم المتحدة: الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران أسرائيلية

شفق نيوز/ قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، إن المفوضية خلصت إلى أن الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة قُتلت في 11 أيار/مايو بنيران القوات الإسرائيلية.

وقالت رافينا شمدساني في مؤتمر صحافي في جنيف "جميع المعلومات التي جمعناها - بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني - تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية، وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية".

وأبو عاقلة، هي صحفية فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، تقول تحقيقات فلسطينية إنها قُتلت في 11 مايو/أيار الماضي، برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، بشمالي الضفة الغربية، أثناء تغطيتها الأحداث هناك لصالح قناة الجزيرة القطرية.

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