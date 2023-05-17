الأمم المتحدة: السودان تتحول لأزمة إقليمية ونتوقع فرار مليون إنسان هذا العام

شفق نيوز/ توقعت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن يصل عدد السودانيين الفارين من بلادهم إلى مليون لاجئ، مشيرة إلى أن الوضع يتحول إلى "أزمة إقليمية" بوتيرة سريعة. وذكرت الأمم المتحدة أنها تقدر حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني وللاجئين بأكثر من 3 مليارات دولار.

وفي مراجعة لخطتها من أجل السودان، أوضحت أنها تحتاج إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.75 مليار دولار في تقديرات كانون الأول/ ديسمبر.

وأشارت إلى حاجتها إلى 470.4 مليون دولار إضافية للاجئين الذين فروا من البلاد، مضيفة "نتوقع أن يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام".

كما لفتت إلى أن نحو 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف سكان السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية بشكل سريع. يذكر أنه منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي.

وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 4 أسابيع.

وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.