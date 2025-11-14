الأمم المتحدة: الحرب جعلت أطفال غزة "عنيفين ومحرومين"

شفق نيوز- جنيف

قالت الأمم المتحدة، إن الحرب جعلت الأطفال في قطاع غزة يظهرون علامات سلوك عدواني في ظل حرمانهم من الاستقرار والأمان.

وذكر مكتب الأمم المتحدة في جنيف، نقلا عن وكالات الرعاية، أن 9 من كل 10 أطفال في غزة يظهرون علامات سلوك عدواني مرتبطاً بأكثر من عامين من الحرب بين حماس وإسرائيل.

وحذر من أن إحساس الأطفال بالاستقرار والأمان قد تآكل مع انهيار الخدمات اليومية الأساسية، فيما يؤكد العاملون الإنسانيون أن أطفال غزة سيحتاجون إلى "جهود متواصلة وطويلة الأمد للتعافي".

وفقا لتقييمات شركاء حماية الطفل التي أجريت في سبتمبر، والتي شاركها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أظهر 93 بالمئة سلوكا عدوانيا، و90 بالمئة كانوا عنيفين تجاه الأطفال الأصغر سنا، بحسب المكتب.

وأوضح أن الحزن والانطواء شائعان تقريبا بالقدر نفسه (86 بالمئة)، إلى جانب اضطراب النوم (79 بالمئة)، ورفض واسع للدراسة (69 بالمئة).

وأبلغ الشركاء العاملون في مجال مساعدة الأطفال بقطاع غزة أن هؤلاء الأطفال يعانون من قلق متزايد، وتغيرات سلوكية، وتنامي القلق بشأن استمرار غياب المساحات الآمنة

وقدم الشركاء الإنسانيون خدمات حماية الطفل لأكثر من 132 ألفا في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ توقف الحرب، حيث يشمل ذلك ما يقرب من 1600 طفل ذي إعاقة و45 ألفا من مقدمي الرعاية.