الأمم المتحدة: اسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ عام 1967

شفق نيوز/ أفاد تقرير نشرته الأمم المتحدة، يوم الأحد، بإن مليون فلسطيني، على الأقل، تم اعتقالهم منذ احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في يونيو/ حزيران عام 1967.

ويقول المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه منذ حرب يونيو 1967 إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1988، تم اعتقال أكثر من 600,000 فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمدة أسبوع أو أكثر.

وقدّر روري مكارثي، مراسل الغارديان في القدس، أن خُمس السكان قد سجنوا في وقت واحد منذ عام 1967.

وفي الفترة 2000-2009، اعتقلت سلطات الاحتلال 6,700 فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا، وفقًا لقسم فلسطين التابع لمنظمة الدفاع الدولي للأطفال.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3160 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون بحسب نادي الأسير الفلسطيني، ليصل عدد المعتقلين الكلي في السجون الإسرائيلية لأكثر من 8000 أسير، بينهم أكثر من 200 طفل، و78 أسيرة ومعتقلة.

وبحسب نادي الأسير قضى 5 أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، منذ أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة.

وتشكل قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، معلماً من معالم القضية الفلسطينية.