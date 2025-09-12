الأمطار تلغي أكثر من 240 رحلة جوية في طوكيو

شفق نيوز- طوكيو

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو، هطول أمطار غزيرة، الأمر الذي أسفر عن إلغاء أكثر من 240 رحلة في مطار هانيدا.

ونقلت وسائل إعلام يابانية القول عن إدارة مطار هانيدا الدولي، إن "الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح العاصفة التي ضربت العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المجاورة لها أمس الخميس، أدت إلى إلغاء أكثر من 240 رحلة طيران في المجموع على مدى يومين".

وأشارت إلى "إلغاء 129 رحلة طيران في المجموع، سواء المتجهة إلى مطار هانيدا أو المغادرة منه، بسبب سوء الأحوال الجوية، كما تم إلغاء 70 رحلة تابعة لشركة (النيبون للطيران)، و42 رحلة تابعة لشركة (الخطوط الجوية اليابانية) اليوم الجمعة".

وأضافت وسائل الإعلام، أن اضطرابات حركة النقل الجوي أثرت على أكثر من 20 ألف مسافر، كما لا يستبعد حدوث مزيد من التأخيرات وإلغاء للرحلات الجوية.