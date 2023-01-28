الإمارات وتركيا تستنكران هجوم القدس وتعزيان حكومة وشعب إسرائيل "الصديق"

شفق نيوز/ أدانت الإمارات العربية المتحدة، وبشدة الهجوم الذي وقع قرب كنيس يهودي في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها: إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الوزارة بأنها تعرب "عن خالص تعازيها للحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

كما دانت وزارة الخارجية التركية، فجر اليوم السبت، الهجوم على كنيس يهودي في القدس، الذي أدى إلى مقتل سبعة إسرائيليين، ووصفته بأنه عمل "إرهابي"، وقالت في بيان: "ندين الهجوم الإرهابي على كنيس يهودي في القدس، مساء يوم 27 يناير والذي أودى بحياة الكثير من الناس".

وأضافت الخارجية التركية، "نشعر بالقلق من أن تتحول الهجمات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة في المنطقة، إلى دوامة جديدة من العنف، وندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتهدئة ووقف هذه الحوادث".

وتابعت قائلة: "نقدم تعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم، ولحكومة إسرائيل وشعبها، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

من جانبها وصفت حركة "الجهاد الإسلامي" المواقف التي أبدتها كل من تركيا والإمارات بشكل خاص، عن عملية القدس بأنها "خيانة للشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا بفعل الإرهاب الإسرائيلي" وفق تعبيرها.

ولقي 7 إسرائيليين مصرعهم وأصيب عدد آخر غير معروف، الجمعة، في عملية إطلاق نار بحي النبي يعقوب في مدينة القدس.

وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى"، فجر اليوم السبت، أن منفذ عملية القدس يدعى خيري علقم.