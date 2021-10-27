الإمارات والبحرين تستدعيان سفيريّ لبنان وتسلماهما مذكرتيّ احتجاج على تصريحات قرداحي

شفق نيوز/ استدعت وزارتا الخارجية الإماراتية والبحرينية سفيريّ لبنان لديهما، يوم الاربعاء، وسلمتاهما رسالتيّ احتجاج على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المناوئة للحرب التي تقودها السعودية على اليمن.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أعربت عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ووصفت الوزارة تصريحات قرداحي بأنها "تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب".

بدورها عبرت وزارة الخارجية البحرينية، في مذكرة احتجاج، عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

واستنكرت الخارجية البحرينية ما ساقه تجاه مجريات الحرب في اليمن من ادعاءات باطلة تنفيها الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة دوليًا.

وأكدت في مذكرتها أن "الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، واعتداءاتها المستمرة على المملكة العربية السعودية، منذ انقلابها غير الشرعي على الحكومة، تدحض هذه التصريحات".

ووصف بيان الخارجية البحرينية تصريحات قرداحي بأنها "غير مسؤولة وخالفت الأعراف الدبلوماسية، ومثلت إساءة مقصودة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتجاهلت المبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الأخوية بين الدول العربية".

وظهرت تصريحات لجورج قرداحي، قبل تسلمه حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية، إلى السطح، أمس الثلاثاء، يقول فيها إن "جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران تدافع عن نفسها".

وفي وقت سابق، عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الجحرف عن استغرابه من تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الأحداث في اليمن، معتبرًا أنها "تعكس فهمًا قاصرًا، وقراءة سطحية للأحداث، ونرفضها جملة وتفصيلًا".