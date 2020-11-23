الإمارات تنضم للسعودية وتقرر: الإخوان المسلمون "جماعة إرهابية"

شفق نيوز/ قرر مجلس الامارات للإفتاء الشرعي، يوم الاثنين، اعتبار جماعة الاخوان المسلمين "منظمة ارهابية.

وقال المجلس بحسب وكالة انباء الامارات، إن "موقفه من الفرق والجماعات والتنظيمات هو موقف ولاة الأمر في الدولة وأن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه".

وأشار المجلس إلى أنه "اطّلع على بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والذي ينوه بالمكانة العظيمة التي توليها الشريعة للوحدة والتحذير من الفرقة والفرق الخارجة".

وأعلن "تأييده الكامل للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء والذي يأتي مؤكدا لما سبق أن صدر عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وذلك لما عرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور وشق عصا الطاعة وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف".