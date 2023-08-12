الإمارات تمنع 170 إسرائيلياً من دخول أراضيها

شفق نيوز/ أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن 170 مسافرا إسرائيليا علقوا قرابة 5 ساعات في مطار العاصمة الإماراتية بعدما منعتهم السلطات من دخول البلاد.

وقالت إذاعة "كان" إن "السلطات الإماراتية منعت نحو 170 راكبا على متن رحلة على خطوط "ويز إير" قادمة من مطار بن غوريون من دخول الإمارات".

ولفتت إلى أن السلطات الإماراتية وضعت ركاب الرحلة في مكان جانبي بناء على تعليمات سلطات المطار.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه بعد نحو 5 ساعات من الانتظار في مطار أبو ظبي، سمحت السلطات الإماراتية لعشرات الإسرائيليين بدخول أراضيها.

ونقلت "يديعوت" عن القنصل الإسرائيلي في أبو ظبي قوله، إنه "لم يسمح لهم خلال الساعات الخمس بدخول البلاد، بسبب خلل في نظام إصدار التأشيرات.

وتسير الإمارات وإسرائيل يوميا عددا من الرحلات الجوية المباشرة بين الجانبين، وذلك منذ التوقيع في سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.