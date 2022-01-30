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الإمارات تعلن اعتراض هجوم صاروخي "حوثي"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-30T22:04:04+0000
الإمارات تعلن اعتراض هجوم صاروخي "حوثي"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الإثنين، عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين على الإمارات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وذكرت الوكالة أن "القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادي".

يشار إلى أنه في 17 يناير/كانون الثاني الحالي، أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.

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