الإمارات تعلن استضافة الرئيس الأفغاني "الهارب" وعائلته

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الأربعاء، عن استضافة الرئيس الأفغاني، أشرف غني الذي هرب بعد سيطرة حركة طالبان على القصر الرئاسي في العاصمة كابل.

ونقلت رويترز عن الخارجية الإماراتية قولها، إن "الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لاعتبارات إنسانية".

والأحد الماضي (15 آب الجاري)، سيطرت حركة طالبان على القصر الرئاسي في كابول دون وقوع أي اشتباكات مع حراس الأمن.

وقال أحد قادة الحرس الرئاسي التابع للرئيس الأفغاني الفار أشرف غني، إنه تم تسليم القصر إلى قادة طالبان.

وقال أحد قادة طالبان للقناة، من داخل القصر، إن الحركة تسعى إلى "حكومة تشاركية" في أفغانستان. غير أنه قال إن القرار النهائي يعود إلى المكتب السياسي للحركة.

وقد أزال مقاتلو طالبان علم أفغانستان من القصر.