سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإمارات تعلن استضافة الرئيس الأفغاني "الهارب" وعائلته

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-18T13:52:54+0000
الإمارات تعلن استضافة الرئيس الأفغاني "الهارب" وعائلته

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الأربعاء، عن استضافة الرئيس الأفغاني، أشرف غني الذي هرب بعد سيطرة حركة طالبان على القصر الرئاسي في العاصمة كابل.

ونقلت رويترز عن الخارجية الإماراتية قولها، إن "الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لاعتبارات إنسانية".

والأحد الماضي (15 آب الجاري)، سيطرت حركة طالبان على القصر الرئاسي في كابول دون وقوع أي اشتباكات مع حراس الأمن.

وقال أحد قادة الحرس الرئاسي التابع للرئيس الأفغاني الفار أشرف غني، إنه تم تسليم القصر إلى قادة طالبان.

وقال أحد قادة طالبان للقناة، من داخل القصر، إن الحركة تسعى إلى "حكومة تشاركية" في أفغانستان. غير أنه قال إن القرار النهائي يعود إلى المكتب السياسي للحركة.

وقد أزال مقاتلو طالبان علم أفغانستان من القصر.

related

هل تستقطب أفغانستان الارهابيين بدلا من العراق؟

Date: 2021-08-01 14:36:05
هل تستقطب أفغانستان الارهابيين بدلا من العراق؟

الخارجية الإماراتية تدشن خطوط الاتصال مع إسرائيل

Date: 2020-08-16 13:02:41
الخارجية الإماراتية تدشن خطوط الاتصال مع إسرائيل

بايدن ينهي أطول حروب أميركا

Date: 2021-04-14 16:04:50
بايدن ينهي أطول حروب أميركا

مقتل وإصابة 26 عامل إزالة ألغام بهجوم في أفغانستان

Date: 2021-06-09 05:19:37
مقتل وإصابة 26 عامل إزالة ألغام بهجوم في أفغانستان

طالبان تسيطر على مراكز نصف الولايات الأفغانية وتقطع الكهرباء عن العاصمة كابل

Date: 2021-08-13 14:31:59
طالبان تسيطر على مراكز نصف الولايات الأفغانية وتقطع الكهرباء عن العاصمة كابل

السعودية تعلن موقفها من تطورات أفغانستان وتوجه دعوة لطالبان

Date: 2021-08-16 14:00:58
السعودية تعلن موقفها من تطورات أفغانستان وتوجه دعوة لطالبان

حركة طالبان تُسيطر على أهم معبر حدودي مع إيران

Date: 2021-07-09 06:35:45
حركة طالبان تُسيطر على أهم معبر حدودي مع إيران

أفغانستان تفتح تحقيقاً عاجلاً بشأن شحنة قاتلة زنتها 4 أطنان

Date: 2020-09-28 20:25:26
أفغانستان تفتح تحقيقاً عاجلاً بشأن شحنة قاتلة زنتها 4 أطنان