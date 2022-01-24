الإمارات تعلن احباط هجوم "باليستي" شنه الحوثيون على ابو ظبي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ونقلت الوكالة أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف البيان "سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي".

https://twitter.com/wamnews/status/1485447823206371335

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات مما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن التحالف بقيادة السعودية، بشأن إصابة مقيمين اثنين، أحدهما سوادني والآخر من بنغلادش، جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، على منطقة صناعية في جنوب المملكة.

وذكرت الوكالة أن عددا من الورش والمركبات تضررت في الهجوم الذي استهدف المنطقة الصناعية بمنطقة أحد المسارحة بجنوب غرب البلاد.

كما أعلن التحالف أيضا "اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية" صوب المملكة.