الإمارات تسحب دبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان

شفق نيوز/ أعلنت دولة الإمارات، يوم السبت، سحب دبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إلى هذا البلد على خلفية تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداغي.

ونقلت وكالة الأنباء الإمارات الرسمية عن وزير الدولة خليفة شاهين المرر قوله، إن "قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة

وأشار إلى "استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية".

وأضافت الوكالة أن دولة الإمارات قررت أيضا منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

والجمعة، طلب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية".

والسبت، استدعت الكويت سفيرها من لبنان للتشاور، وطلبت من القائم بالأعمال اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وفي وقت سابق، طلبت السعودية والبحرين مغادرة السفير اللبناني لديهما خلال 48 ساعة. كما استدعت السعودية سفيرها لدى لبنان، وأعلنت وقف كافة الواردات اللبنانية.

وشددت المملكة السعودية على أن "سيطرة حزب الله على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير لهذا البلد".

واندلعت الأزمة بعد انتشار فيديو لقرداحي وهو يتحدث، خلال لقاء مصور، عما اعتبره "اعتداء السعودية والإمارات على اليمن" في مقابل أن الحوثيين "هم في موقع المقاومة والدفاع عن النفس".